Зарубежные издания и информагентства отмечают, что на церемонии вступления в должность президента Владимира Путина, он произнёс речь, которую можно считать для него программной.

Зарубежные издания и информагентства отмечают, что на церемонии вступления в должность президента Владимира Путина, он произнёс речь, которую можно считать для него программной.Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что в период экономического противостояния с США и Европой Путин обращается к россиянам с призывом совершить экономический и технологический рывок.Bloomberg отмечает, что в числе первых указов, которые вскоре будут подписаны, стоит ждать те, которые предусматривают значительное увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.А вот более чувствительные для общества проекты повышения пенсионного возраста и увеличения налогов для покрытия предстоящих расходов, будут реализованы позже.Британская BBC в своём освещении процедуры инаугурации тоже использует термин "прорыв", выделяя ключевые моменты в выступлении Владимира Путина. Как и многие, обращают внимание британцы на фразу президента, напомнившего о том, что Россия не раз возрождалась "как феникс" не смотря на внешнее давление, эпоху смут и испытаний.Говоря о принятии Владимиром Путиным присяги при вступлении четвёртый раз на должность президента New York Times замечает, что международной повестке было уделено совсем немного времени. Путин лишь напомнил о том, что Россия надёжно обеспечила свою обороноспособность и продолжает играть ключевую роль на мировой арене.Основной упор в своей речи российский президент сделал на решении внутренних для России задач, пишет New York Times.Французская Figaro разместило на своём интернет-портале репортаж об инаугурации российского президента. Примечательными являются комментарии к материалу. Пользователи обращают внимание на то, что победу на выборах Путину принесли 76 процентов голосов россиян при весьма убедительной явке, тогда как действующий президент Франции был поддержан гораздо меньшим числом французов.Стоит заметить, что публикуя материалы об инаугурации российского главы государства, многие издания вспоминали статистические показатели его убедительной победы на выборах.Традиционно, при описании инаугурации российского президента, зарубежные издания отмечают красоту залов московского Кремля и атмосферу торжественности на церемонии. Не обошли вниманием и автомобиль, на котором Владимир Путин прибыл к Большому Кремлёвскому дворцу, отметив, что этот автомобиль первой подобной российской разработкой за многие годы.