В эти минуты на Соборной площади Кремля собираются почетные гости, приглашенные на торжественную церемонию вступления в должность Президента Российской Федерации Владимир Путина. Одним из первых прибыл главный российский патриот – американский актер Стивен Сигал. Наряды и его, и супруги немало изумили других приглашенных.

В эти минуты на Соборной площади Кремля собираются почетные гости, приглашенные на торжественную церемонию вступления в должность Президента Российской Федерации Владимир Путина. Одним из первых прибыл главный российский патриот – американский актер Стивен Сигал. Наряды и его, и супруги немало изумили других приглашенных.Приглашение строго оговаривало дресс-код, долженствующий событию – платье обычной длины, темный военный костюм, парадная военная форма. Но звездам закон не писан. Каково же было удивление службы Кремлевского протокола, когда увидели, в чем заявился к Путину Стивен Сигал.На нем вместо белой сорочки – шелковая прямого кроя восточная рубашка. А на жене – кислотно-желтое традиционное монгольское платье в пол под названием дээл. Супруга Сигала – монгольская танцовщица Эрдэнэтуе Бацук. Возможно, в Улан-Баторе модно ходить в таких нарядах, но на фоне древних храмов Московского кремля он казался как минимум неуместным.Дээл – распашная одежда тюркских народов Центральной Азии; обычно она делается из хлопка, шелка или парчи и представляет собой длинный халат или кафтан, доходящий до колен, со стоячим воротом. Первоначально монголы занимались скотоводством, охотой и военным ремеслом. Состояние окружающей среды и среда их обитания были другими. Одежда кочевников должна отвечать многим требованиям, поскольку они должны в ней легко двигаться. Одежда не должна ограничивать движения, должна быть удобной, прочной как во время теплых, так и холодных сезонов.К счастью, остальные гости выглядят более официально. Среди них – законодатели из обеих палат Федерального собрания, представители регионов, общественные деятели, военнослужащие, дипломаты, зарубежные лидеры, а также представители религиозных конфессий страны. Обычно число приглашенных составляет порядка 1,3-1,5 тысячи человек.