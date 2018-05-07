Недавно завершился второй сезон популярного российского телесериала Ищейка. Финальный виток сюжета настолько шокировал зрителей, что они буквально завалили исполнительницу главной роли Анну Банщикову вопросами о продолжении любимого шоу.

Недавно завершился второй сезон популярного российского телесериала "Ищейка". Финальный виток сюжета настолько шокировал зрителей, что они буквально завалили исполнительницу главной роли Анну Банщикову вопросами о продолжении любимого шоу.Больше всего поклонников "Ищейки" волновал вопрос, стоит ли ждать третьего сезона. "Анна не томите... Очень интересно узнать, когда выйдет продолжение", – писали Банщиковой.Однако актриса недолго хранила молчание. Недавно она решила освоить для себя новый современный формат – видеовлог. В нем Банщикова и дала ответ на самый волнующий телезрителей вопрос."Если вы думаете, что я забыла ответить вам на вопросы о третьем сезоне "Ищейки", то зря! С радостью отвечаю! Третий сезон уже снят. Мы с вами, надеюсь, увидим его осенью... в сентябре, скорее всего. Так что, хорошего вам лета! Люблю вас и до встречи!" – сказала Анна. Она добавила, что, судя по сценарию, продолжение сериала не сбавит оборотов и точно не разочарует даже самого искушенного зрителя.Поклонники были рады услышать о предстоящем выходе нового сезона полюбившегося многим телешоу. Более того, для участия в съемках "Ищейки" Анне пришлось выйти из декретного отпуска уже через месяц после рождения третьего ребенка.Сама Банщикова призналась, что была рада вновь перевоплотиться в проницательного следователя. Именно эта роль, по словам Анны, стала любимой у ее сыновей. "От "Ищейки" их за уши было не оттянуть. После каждой серии говорили: "Ты такая классная, такая смешная, веселая". Правда, из-за сериала они поздно ложились, и утром их в школу было не добудиться", – поделилась подробностями семейной жизни Банщикова.