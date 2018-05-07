29-летний исландский актер Юлиус Бьернссон, сыгравший Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале Игра престолов, выиграл соревнование на звание самого сильного мужчины в мире. Состязание состояло из 16 изнурительных этапов.

29-летний исландский актер Юлиус Бьернссон, сыгравший Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов", выиграл соревнование на звание самого сильного мужчины в мире. Состязание состояло из 16 изнурительных этапов, сообщает Fox News.Турнир World’s Strongest Man-2018 проходил на Филиппинах. Среди прочего, знаменитый исландец принял участие в конкурсах по поднятию бревен, тасканию камней и буксировке тяжелых транспортных средств.Бьернссон занял первое место, на втором оказался гражданин Польши Матеус Килисковски, на третьем — американец Брайан Шоу.THE WORLD’S STRONGEST MAN 2018!