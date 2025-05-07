Альфа-Банк и UDS запустили совместный проект, который помогает бизнесу расти, а клиентам — экономить. Компании, подключенные к UDS, будут отображаться на витрине лояльности Альфа-Банка — специальном разделе, который видят клиенты в приложении банка.

Покупателям больше не нужно оформлять отдельные карты лояльности или выполнять лишние действия — достаточно зайти в приложение Альфа-Банка и перейти в раздел «Бонус сверху», где отображаются все доступные предложения от партнеров.Для бизнеса это означает больше клиентов, а для покупателей — максимум удобства и дополнительную выгоду.UDS: что это такое и зачем он нужен бизнесуUDS — это платформа для управления лояльностью. Приложение объединяет бизнес и покупателей в единую экосистему: одни копят и тратят баллы, другие возвращают клиентов и увеличивают выручку за счет повторных покупок.Платформа работает с бизнесами любого масштаба — от кофейни в Уфе до сетевой автомойки в Подмосковье. В фокусе — малый бизнес, которому сложно самостоятельно настроить CRM-систему или программу лояльности.Помимо бонусной системы, UDS включает инструменты для онлайн-заказов, обратной связи, CRM и автоматических пуш-уведомлений. Все это помогает бизнесу выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и системно управлять продажами.Альфа-Банк и UDS: в чем суть партнерства?Программа «Бонус сверху» решает главную проблему бизнеса — оцифровку клиента. Раньше для начисления и списания бонусов требовалось участие самого покупателя: ввести данные, подтвердить участие в программе или просто обратить внимание на предложение. На практике это происходило не всегда — кто-то спешил, кто-то не заметил, кто-то забыл.Теперь все иначе.Вся нужная информация отображается прямо в приложении Альфа-Банка, в уже знакомом интерфейсе. Это снижает порог входа — клиенту не нужно загружать отдельные приложения, регистрироваться или вводить личные данные. Все, что ему нужно, — открыть мобильный банк и продолжать совершать выгодные покупки, как обычно.Сергей Мишуков, руководитель дирекции развития бизнеса партнерской модели Альфа-Банка: «Для клиентов это ощутимая выгода: они просто совершают покупку и получают бонус. Для компаний-партнеров выгода в том, что клиенты банка становятся их клиентами. Это реальный поток новых покупателей без затрат на рекламу».Посмотреть, какие компании участвуют в программе, можно в разделе «Бонус сверху». Он находится во вкладке «Выгода» → «Кэшбэк и сервисы». Если выбрать компанию из списка и присоединиться к ней, система начислит приветственные бонусы — как в UDS App.Выгоды для бизнесаНовая аудитория — без затрат на продвижениеФинансовыми продуктами Альфа-Банка пользуются более 40 миллионов человек. Компании, подключенные к UDS, появляются в приложении банка — в отдельной витрине лояльности. Это шанс для бизнеса без рекламного бюджета выйти на масштабную и платежеспособную аудиторию.Стоимость привлечения клиентов постоянно растет — особенно для малого бизнеса, который не может конкурировать по рекламным бюджетам. «Бонус сверху» решает эту задачу иначе: клиент оплачивает покупку, получает бонусы и возвращается, чтобы их потратить. Повторная покупка — вопрос времени.Простая и удобная цифровая системаВ традиционных программах лояльности многое зависит от персонала — нужно объяснить, предложить, убедить. В решении UDS и Альфа-Банка все проще: клиент получает доступ к системе лояльности внутри банковского приложения, без участия кассира. А бизнес — оцифрованного лояльного покупателя.Повторные покупкиПрограмма прошла тестирование в шести регионах. В пилоте участвовали 260 компаний. За первые недели система автоматически оцифровала более 3 000 клиентов. Покупатели накопили 11 миллионов бонусов — и стали возвращаться.Доступность по всей РоссииС 25 апреля 2025 года программа «Бонус сверху» стала доступна бизнесу по всей стране. Чтобы попасть в витрину лояльности, компания должна соответствовать ряду критериев: быть активной в UDS более 30 дней, проводить регулярные продажи, иметь реальные точки присутствия и не относиться к запрещенным категориям (например, эзотерика, туризм, финансовые услуги). Полный список требований и пользовательский путь — на сайте https://getuds.app/alfa-uds.Все, что нужно клиенту, — оформить карту Альфа-Банка и использовать QR-код при оплате для начисления и списания баллов.Запуск программы стал логичным шагом в развитии партнерства, которое уже показало свою эффективность в пилотных регионах. Комментарии представителей компаний это подтверждают:Сергей Костюжов, директор по продукту UDS: «Мы делаем действительно крутую инновацию, которая решает задачи как предпринимателей, так и обычных потребителей. Она помогает людям экономить семейный бюджет, а предпринимателям — увеличивать прибыль с повторных покупок и привлекать новых клиентов».Система лояльности — для всехБлагодаря коллаборации UDS и Альфа-Банка лояльность стала по-настоящему массовой — бонусы теперь начисляют даже в пекарне у дома, а не только в крупных сетях. Клиенты тратят — получают приятный бонус и повод вернуться. А бизнесу это приносит повторные продажи без затрат на рекламу и технические сложности.Программа уже работает по всей России и пока бесплатна для клиентов. Для бизнеса участие начинается от 3 200 ₽. Чтобы подключиться, компания должна быть участником UDS и подать заявку. Покупателям достаточно оформить карту, совершить покупку у партнера или найти его в разделе «Бонус сверху» в приложении Альфа-Банка.