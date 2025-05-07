В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» реализовали патриотический проект по оформлению трансформаторных подстанций тематическими муралами. Два энергообъекта во Владимирской области теперь украшены изображениями, напоминающими о подвиге советского народа.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» реализовали патриотический проект по оформлению трансформаторных подстанций тематическими муралами. Два энергообъекта во Владимирской области теперь украшены изображениями, напоминающими о подвиге советского народа.В городе Ковров, на стенах подстанции на улице Краснознаменная, изображена фотография военного корреспондента Марка Маркова-Гринберга, сделанная в 1943 году. Этот снимок стал олицетворением мужества и героизма солдат, сражавшихся за Родину.Еще одно тематическое граффити появилось на подстанции вблизи Городского парка культуры и отдыха города Меленки. Энергообъект украшен главными символами Победы в Великой Отечественной войне: красной звездой, георгиевской лентой и монументом "Родина-мать зовет!".«Для создания муралов мы сознательно выбрали подстанции в городах с богатой военной историей. Особое место среди них занимает Ковров – город, где в годы войны работали ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса. Наши земляки не только героически сражались на передовой, но и самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Эти муралы – дань памяти их подвигу и напоминание о том, какой ценой нам досталась Победа», – отметил и.о. директора филиала «Владимирэнерго» Михаил Голубев.Проект реализован по инициативе ГК «Россети». "Владимирэнерго" традиционно поддерживает патриотические инициативы, сохраняя память о подвиге наших предков.