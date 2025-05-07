На помощь людям приходят прокуратура, Следком и даже огненная стихия.

Ещё поживут?Житель посёлка Краснознаменский, что под Камешками, добивается того, чтобы одноэтажный многоквартирный дом, где он сейчас живёт со своими соседями, признали аварийным.«Проверкой зафиксированы факты повреждения внутренних стен, многочисленных протечек атмосферных осадков через кровлю, гниения и коробления наружных деревянных стен дома, повреждения оголовка дымохода и кровельного покрытия, зыбкости полов», – отметили в прокуратуре региона.Однако местные власти решились на обследование строения, где имеются и квартиры по соцнайму, на предмет пригодности для проживания только после вмешательства надзорного ведомства. Теперь этот процесс находится под контролем прокуратуры.Другая история с проживанием людей в аварийном бараке 1938 года постройки на улице Белинского в Коврове дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело.В 2018 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения установили до конца 2024 года. Из-за высокой степени износа конструкций дом отключили от газоснабжения.Жильцы не раз обращались к чиновникам. Однако до сих пор новые квартиры им не предоставили.В дело вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство подало иск в суд. Силовики намерены возбудить уголовное дело, а о результатах его расследования отчитаться председателю СК.Ещё одна семья – погорельцы из деревни Панино Меленковского района – почти шесть лет жила в повреждённом огнём доме. Жилищная комиссия признала, что людей необходимо обеспечить квадратными метрами по соцнайму, причём вне очереди. Однако долгое время этот вопрос не решался.«В этой связи прокуратура внесла главе администрации Меленковского муниципального округа представление, по результатам рассмотрения которого семье предоставлена благоустроенная квартира», – рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.В ожидании переселенияОгненная стихия заставила пошевелиться и чиновников из Гусь-Хрустального. 18 апреля на улице Революции дотла сгорел двухэтажный деревянный дом. Этот барак был построен в 1929 году. Дом признали аварийным ещё в 2020-м – износ уже тогда был больше 68%. За пять лет постройка явно стал ещё хуже, но людей так и не расселили.Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 00:25. Очевидцы, которым удалось заснять самое начало ЧП, рассказывали, что жители, спасаясь, спускались с верхнего этажа по простыням или вовсе прыгали вниз.«Пожарные приехали, когда весь дом уже полыхал. Люди по простыням спускались из окон. Выкидывали из окон всё, что можно спасти».«Очень страшно было, бабулька с иконой вышла и стояла молилась... » – описывали люди в социальных сетях.По официальным данным, площадь пожара составила 360 квадратных метров, фактически дом выгорел дотла.При пожаре пострадал 43-летний мужчина, его отвезли в больницу со сломанным пальцем. Жертв удалось избежать во многом благодаря неравнодушным молодым людям. Они ехали в такси, когда заметили пожар. Парни остановили машину и кинулись будить погорельцев.В итоге 14 человек, в том числе трое детей, остались без крыши над головой. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.Инцидентом заинтересовался глава центрального Следкома РФ.«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрею Ялину провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки – о её результатах», – уточнили в ведомстве.Справедливости ради надо отметить: Гусь-Хрустальный стал первым среди муниципалитетов региона по итогам реализации программы расселения граждан из аварийного жилья в 2019–2024 годах. Так, новые квадратные метры или денежную компенсацию получили 1925 человек. В тройке лидеров также числятся Александровский (1254 человека) и Собинский районы (1156 человек). Областной центр в этом перечне на четвёртом месте (864 человека). Меньше всего людей расселили в Юрьев-Польском, Судогодском и Суздальском районах – 75, 66 и 8 человек соответственно.Языком цифрС 2019 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» планировалось расселить 6,3 тыс. человек из ветхого жилья площадью 111,1 тыс. кв. метров. По факту из аварийного жилья площадью 151,8 тыс. кв. метров расселено 9146 человек. За шесть лет на эти цели было направлено 4,9 млрд рублей.