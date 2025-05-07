В честь Великой Победы небо над Владимиром раскрасят огни праздничного салюта! Как и во всех крупных городах России, 9 мая над Владимиром прогремит торжественный салют в честь Дня ..

В честь Великой Победы небо над Владимиром раскрасят огни праздничного салюта!Как и во всех крупных городах России, 9 мая над Владимиром прогремит торжественный салют в честь Дня Победы.Жители и гости города смогут наблюдать это завораживающее зрелище на Площади Победы. Ровно в 22:00 небо вспыхнет 200 высотными и 450 низкими залпами. Более шести минут феерического представления подарят незабываемые эмоции и почтут память героев.