В этом году отдых предусмотрели даже для школьников с инвалидностью.

К Чёрному морюЛетняя оздоровительная кампания во Владимирской области стартует в День защиты детей. В текущем году, по сведениям министерства образования региона, на отдых отправят около 90 тысяч школьников. 13 тысяч путёвок получат ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Количество путёвок для детей участников спецоперации увеличили до 1,7 тысячи.«В этом году в реестр организации отдыха и оздоровления детей входит 390 лагерей: 29 загородных оздоровительных, 350 с дневным пребыванием, девять лагерей труда и отдыха, два палаточных лагеря. Общий объём финанси­рования летней кампании снова увеличен, он составит порядка 768,5 млн рублей, – уточнила министр образования Светлана Болтунова.Для школьников будут работать уже традиционные профильные смены – «Юнармия», «Движение первых», «Искатель», «Юные инспекторы дорожного движения», «Орлята России». Из новых направлений – IT, психолого-пе­да­го­ги­ческие смены.750 ребят из числа отличников и победителей различных олимпиад и соревнований поедут во всероссийские детские центры «Артек», «Орлёнок» и на смену «Океан». Центры расположены на территории Краснодарского края. Там получают необходимые разрешения Роспотребнадзора, чтобы принять детей. В правительстве Краснодарского края заверили: загрязнения воздуха и почвы из-за разлива мазута в Чёрном море нет.«Мы получили письмо министерства труда и социального развития Краснодарского края о мониторинге ситуации на черноморском побережье: превышения предельно допустимой концентрации исследуемых ингредиентов не выявлено», – заверила Светлана Болтунова.Лагерь для особенных ребятНововведение этого года – отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья. При государственных коррекционных учреждениях обещают открыть пришкольные лагеря.– Это направление будет пользоваться большим спросом. Это важный шаг для социализации ребят с ОВЗ, – уверена региональный детский омбудсмен Юлия Раснянская.До старта оздоровительного сезона детские лагеря традиционно пройдут проверки соответствующих служб.Прокачали в себе вожатыхТем временем во Владимирском институте развития образования состоялся завершающий этап региональной «Школы вожатых».На протяжении двух месяцев около сотни студентов и педагогов из разных районов региона изучали все тонкости работы с детьми в период летней оздоровительной кампании. Молодые специалисты-вожатые познавали все основы вожатской деятельности, включая правовые основы, игры и методики для своей летней работы. Юные специалисты разбирали режим дня, программирование смены, планировали игровую деятельность, рассматривали и нештатные ситуации. Как в настоящей школе, были у вожатых видеоуроки и домашние задания, по которым они создавали план отрядной работы и разрабатывали тематический день.На протяжении трёх дней будущие вожатые прокачивали себя в самых разных направлениях лагерной педагогики: в конкурсных и шоу-программах, станционных играх и квестах, вечерних и дневных творческих делах, спортивных мероприятиях и тематических днях. Каждого участника педагогического отряда научили практическим навыкам: оформлять сцену, разучивать игры, придумывать танцы.