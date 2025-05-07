Яркое событие проведено в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное шествие колонны прошло по главным улицам компании. Яркое событие проведено в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.В преддверии юбилея знаменательной даты Ростсельмаш выпустил эксклюзивную партию именных агромашин. Они посвящены сотрудникам предприятия, удостоенным звания Героя Советского Союза за подвиги в годы войны. 14 комбайнов и тракторов были украшены символами праздника, каждый из них нес на своих капотах имя героя. В акции участвуют зерноуборочные комбайны TORUM 785 и RSM 161, тракторы 2000 серии.Вот уже почти 100 лет компания принимает активное участие в экономической и социальной жизни страны. Коллектив машиностроителей чтит традиции и гордится достижениями предыдущих поколений, их вкладом в историю государства. В годы Великой Отечественной войны тысячи ростсельмашевцев сражались на фронтах, работали без отдыха в тылу, приближая победу. В память об их беспримерном мужестве, самоотверженности Ростсельмаш провел парад именных агромашин.Масштабное патриотическое мероприятие стало демонстрацией силы памяти и технической мощи, созданной руками нескольких поколений, — мощи, которая стоит на страже продовольственной безопасности России, ее технологического суверенитета в области аграрного машиностроения.