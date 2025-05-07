Владимир с размахом отметит юбилей Победы. Власти рассказали, как город будет отмечать 80-ю годовщину Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Парад, концерты и салют —

Владимир с размахом отметит юбилей Победы. Власти рассказали, как город будет отмечать 80-ю годовщину Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Парад, концерты и салют — горожан ждет насыщенная программа. Праздник начнется в 10 утра на площади Победы. Там состоится парад военной техники, который завершится около полудня. Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области