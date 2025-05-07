Владимир вновь будет сотрудничать с Китаем. И в этот раз даже не в сфере промышленности. Как анонсировал губернатор Александр Авдеев на своей пресс-конференции, именно компания из

Владимир вновь будет сотрудничать с Китаем. И в этот раз даже не в сфере промышленности. Как анонсировал губернатор Александр Авдеев на своей пресс-конференции, именно компания из Поднебесной должна заняться проектированием парка в Старых садах. Про будущую зону отдыха за ДТЮ глава региона говорил, что это будет таким же популярным местом, как Зарядье в Москве и