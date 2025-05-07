Старший менеджер и сотрудники склада организовали преступную схему.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области завершено расследование уголовного дела против четырех местных жителей, похитивших стекольную продукцию на сумму 3,3 миллиона рублей. Обвиняемые, среди которых старший менеджер и сотрудники склада, организовали преступную схему, в рамках которой они скрывали поступления стекла и реализовывали его через внешнего предпринимателя.Прокуратура Владимирской области сообщила, что их деятельность длилась полтора года, а детали раскрытия преступления пока не уточняются. Уголовное дело было направлено в Гусь-Хрустальный городской суд. В отношении предпринимателя, способствовавшего преступной группе, также выдвинуто обвинение.Напомним, ранее мы писали, что