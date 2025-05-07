Однако, в связи с продолжающимся пожароопасным сезоном, на территории области сохраняются ограничения.

С 7 мая в Владимирской области будет отменён противопожарный режим, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства региона. Однако, в связи с продолжающимся пожароопасным сезоном, на территории области сохраняются ограничения: запрещены разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора и отходов, а также сельскохозяйственные палы.За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Граждан призывают сообщать о лесных пожарах и нарушениях лесного законодательства в региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8-800-100-94-00, 8(4922) 45-90-06 и 8(4922) 45-90-02.