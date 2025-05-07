По данным «Согласия», Омская, Волгоградская и Тамбовская области являются наиболее рискованными для сельхозпредприятий

2024 год был богат на страховые события для аграриев. Так, в мае в Центральной части России произошли возвратные заморозки, ставшие в большей степени причиной повреждения посевов, наиболее пострадали от данного явления озимые культуры. Специалисты страховой компании «Согласие» отмечают, что на этот месяц пришлось 33% всех страховых случаев, связанных с сельскохозяйственным страхованием. Режимы чрезвычайной ситуации из-за возвратных заморозков были введены в Тамбовской, Воронежской, Ростовской, Орловской и других областях Российской Федерации.Август (19% страховых случаев) и сентябрь (20%) минувшего года были отмечены частыми и обильными осадками, ставшими причиной переувлажнения почвы, в результате чего сельхозтоваропроизводители обращались с заявлениями о гибели застрахованных культур. Осадки затронули Омскую, Новосибирскую, Томскую и Самарскую области, Красноярский и Приморский края и другие регионы РФ.Наиболее крупное возмещение, выплаченное страховщиком агропроизводителю «Чулымское» за пострадавшие от переувлажнения почвы культуры, составило более 46,9 млн рублей. Площадь застрахованных посевов составила 5047 га, из которых 4 808 га – посевы пшеницы, а 239,00 га – посевы гороха.В случае с животноводством, как отмечают эксперты «Согласия», участились события, связанные с заражением бруцеллезом. Крупнорогатый скот ставят на карантин, впоследствии наблюдают динамику развития заболевания.Так, самая крупная выплата в 2024 году вследствие вынужденного убоя скота из-за вспышки бруцеллеза была произведена «Согласием» в Республике Татарстан, где пострадало поголовье одного из ведущих агропредприятий региона – ООО «Тукаевский». После выявления этого опасного заболевания владельцам агрохозяйства пришлось отправить под нож 5,5 тысяч голов. Пострадавшему агропредприятию было выплачено страховое возмещение в размере более 30,4 млн рублей.Всего в минувшем году «Согласие» выплатило страховых возмещений по договорам сельскохозяйственного страхования на сумму более 230 млн рублей, а только за 4 месяца 2025 уже более 136 млн рублей. При этом наибольшее число выплат (30%) пришлось на утрату озимой пшеницы – более 109 млн рублей. Эксперты также отмечают, что за это время чаще всего в компанию поступали обращения от страхователей из Омской (17% всех заявлений), Волгоградской и Тамбовской (по 10% на каждую) областей, а также из Удмуртской Республики (9%).