Митрополит прочитал молитву, окропил святой водой засеянные поля, теплицы и сельскохозяйственную технику.

Во Владимирской области 6 мая в селе Переборово Суздальского района митрополит Владимирский и Суздальский Никандр совершил чин освящения земельных участков подсобного хозяйства Свято-Боголюбского женского монастыря. На мероприятии присутствовали сестры монастыря, которые трудятся на хозяйстве. Об этом рассказали в пресс-службе епархии.Митрополит прочитал молитву, окропил святой водой засеянные поля, теплицы и сельскохозяйственную технику.После освящения он поблагодарил монахинь за их усердие и пожелал им Божией помощи в дальнейших делах.