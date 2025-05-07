Торжества начнутся в 10:00 на площади Победы.

Сегодня, 7 мая, в администрации города Владимира прошел брифинг по подготовке к Дню Победы. Начальник управления культуры Елена Ермакова, заместитель министра культуры области Олег Гуреев и другие официальные лица рассказали о программе мероприятия.Торжества начнутся в 10:00 на площади Победы, где по традиции пройдет парад. В этом году акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате. Жители смогут принести портреты своих героев на парад.С 11:30 начнется концертная программа «ПОБЕДА - 80» с участием творческих коллективов региона и прямыми включениями из других городов. В 19:00 запланирована театрализованная программа «Поклон победителям!», которая завершится праздничным салютом в 22:00.Также с 14:00 до 19:00 в Центральном парке культуры и отдыха организуют концерты, интерактивные площадки, мастер-классы и выставки. Особое внимание будет уделено безопасности: на площади займутся досмотром прибывающих граждан на шести входах. Жителей просят ознакомиться с перечнем запрещенных предметов.