Министерство лесного хозяйства Владимирской области сообщило об отмене особо противопожарного режима.

Министерство лесного хозяйства Владимирской области сообщило об отмене особо противопожарного режима, который был введён 22 апреля на фоне жаркой и сухой погоды, приведшей к увеличению количества возгораний сухой травы. До 7 мая в регионе действовал запрет на разведение костров, жарку шашлыков и проведение пожароопасных работ, а также ограничения на пребывание и въезд в леса.Тем не менее, власти напоминают, что в праздничные дни продолжают действовать меры безопасности, и призывают жителей быть осторожными с огнём.В случае возникновения лесных пожаров или нарушений лесного законодательства, граждан просят сообщать в региональную диспетчерскую службу: 8-800-100-94-00, 8(4922) 45-90-06, 8(4922) 45-90-02.