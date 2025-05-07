В День Победы, девятого мая, во Владимире перекроют участок дороги от поворота на Чапаева до улицы Диктора Левитана. Автомобили смогут объехать по М-7 «Волга» и улицам Разина, Белякова, Мира,

В День Победы, девятого мая, во Владимире перекроют участок дороги от поворота на Чапаева до улицы Диктора Левитана. Автомобили смогут объехать по М-7 «Волга» и улицам Разина, Белякова, Мира, Горького. Об этом ранее сообщалось. А сегодня, седьмого мая, стало известно об изменениях в маршрутах общественного транспорта. Их опубликовали в пресс-службе мэрии города. Итак, троллейбусные маршруты