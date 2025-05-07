Во Владимире за отвагу и храбрость наградили участников специальной военной операции. Церемония вручения медалей состоялась в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. У

Во Владимире за отвагу и храбрость наградили участников специальной военной операции. Церемония вручения медалей состоялась в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. У каждого солдата своя история. Вадим Ичетовкин пошел по стопам своего крестного-военного, видя благородный пример родственника молодой человек понял, что не может выбрать иной путь. В 2022 году в ходе сражения получил