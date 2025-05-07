Батареи в домах во Владимире начнут остывать с 14 мая. Это следует из постановления, которое подписал Дмитрий Наумов сегодня, седьмого мая. Напомним, отопительный сезон начался седьмого

Батареи в домах во Владимире начнут остывать с 14 мая. Это следует из постановления, которое подписал Дмитрий Наумов сегодня, седьмого мая. Напомним, отопительный сезон начался седьмого октября 2024 года. В прошлом году отопительный сезон завершили еще 27 апреля, но из-за вернувшихся холодов пришлось возвращать тепло. В итоге сезон закончился 20 мая. Прокомментируйте новость у нас