Водитель скутера устроил ДТП на улице Мира во Владимире. Авария произошла 6 мая примерно в 18:15 у дома №28 на улице Батурина. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ города. По предварительным

Водитель скутера устроил ДТП на улице Мира во Владимире. Авария произошла 6 мая примерно в 18:15 у дома №28 на улице Батурина. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ города. По предварительным данным, 40-летний скутерист на «МотоЛенд Грейс», двигаясь в сторону улицы Горького в сторону улицы Мира, влетел в авто «Лада Веста». Оно стояло на красном