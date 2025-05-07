У администраций есть как минимум три федеральные программы.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев представил программы развития для различных муниципальных округов. В Гусь-Хрустальном акцент сделан на расселение ветхого жилья, в Александрове - на улучшение теплового комплекса, а для Мурома готовится обширная программа с большим количеством мероприятий.Особое внимание будет уделено Киржачу, где планируется создание особой экономической зоны с привлечением инфраструктурных кредитов. Город вошёл в список из 200 территорий России, для которых разработают мастер-планы по улучшению качества жизни в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».В планах: развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, расселение старых домов, строительство новых жилых кварталов и объездной дороги. Также в Киржаче возводится спорткомплекс и создаётся образовательно-производственный кластер.Кроме того, губернатор анонсировал выделение из Петушинского района нового муниципального округа - Покров, где сосредоточатся инициативы в области промышленности и высоких технологий.В Кольчугино продолжается модернизация ЖКХ, а в Вязниках - реконструкция водовода с бюджетом в 110 млн рублей. В регионе активно работает над улучшением водоснабжения и аграрного потенциала.«У администраций есть как минимум три федеральные программы, участие в которых позволит получить финансирование на строительство социальных объектов и инфраструктуры. Ещё один неплохой вариант – областная программа «30 на 70». Знаю, что всё больше жителей выбирают её для оперативного решения вопросов в своих населённых пунктах», — отметил глава региона.