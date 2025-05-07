Во Владимирской области вновь разрешили жарить шашлык и разводить костры, но с оговорками. С 7 мая в регионе снят особый противопожарный режим, который установили еще 22 апреля из-за жары. С

Во Владимирской области вновь разрешили жарить шашлык и разводить костры, но с оговорками. С 7 мая в регионе снят особый противопожарный режим, который установили еще 22 апреля из-за жары. С того момента жителям области нельзя было жарить шашлыки, сжигать мусор в бочках и так далее. Сейчас ограничения сняли, однако в Министерстве лесного хозяйства и МЧС