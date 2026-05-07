Ко Дню Победы более 50 тысяч жителей Владимирской области получили праздничные выплаты. Как сообщила на брифинге министр социальной защиты населения Елена Беряцкене, деньги перечислили 50,8 тысячи человек на общую сумму 217,3 млн рублей. Выплаты прошли в беззаявительном порядке и коснулись участников и инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, вдов и детей войны.Традиционно к празднику ветеранам вручают памятные подарки. Сотрудники соцслужб вместе с волонтёрами и молодёжными активистами навещают пожилых людей на дому: поздравляют и помогают по хозяйству. В регионе проходят акции «Весенняя неделя добра», «Помоги ветерану», субботники у воинских захоронений, а также мероприятия в рамках марафона «Подвиг на века». 8 мая в Областном доме для ветеранов стартует «Эстафета памяти» — акция, которая объединит молодое поколение с участниками военных действий.Министр также напомнила о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. При заключении контракта с 16 апреля по 30 июня 2026 года военнослужащие получают 2,3 млн рублей от региона, а с учётом федеральной поддержки сумма вырастает до 2,7 млн рублей. Эти выплаты тоже назначают автоматически — на основе списков от военкоматов и других профильных структур.Во Владимирской области для участников СВО и их близких действует 47 мер поддержки на региональном уровне и еще около 10 — на муниципальном.