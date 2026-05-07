7 мая во Владимирской областной филармонии стартует выставка «Место памяти. Без срока давности», приуроченная к 81‑й годовщине Победы.В экспозицию войдут картины, скульптуры и малые архитектурные формы, объединенные темой трагедии военных лет. Проект предлагает прочесть историю через художественное осмысление переживаний и утрат того времени.Замгубернатора Владимир Куимов подчеркнул, что выставка имеет особое значение для региона: Владимирщина в годы войны была надежным тылом и приютила многие фронтовые госпитали.По его словам, экспозиция поможет сохранить историческую правду и передать ее новым поколениям.Выставка стартует во Владимире, а затем побывает во всех федеральных округах и завершит тур в октябре. Об этом сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.