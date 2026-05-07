Депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин и правнучка Георгия Константиновича Жукова Варвара Ерохина открыли в Коврове уникальную передвижную выставку «Маршал Победы. 130 лет».

Депутат Госдумы РФ от Владимирской области и правнучка Георгия Константиновича Жукова Варвара Ерохина открыли в Коврове уникальную передвижную выставку «Маршал Победы. 130 лет».Экспозиция, на создание которой ушло более двух лет, насчитывает сотни фотографий. Также здесь представлены архивные документы и личные вещи легендарного военачальника и его родственников.По словам Варвары Кирилловны, для выставки тщательно отбирали кадры кинохроники, поднимали документы из семейных архивов и фондов Музея Победы.В результате получилась необычно яркая и насыщенная экспозиция, которая раскрывает Георгия Жукова не только как великого полководца, но и как человека. Маршал Победы чувствовал огромную ответственность за свою страну и при этом оставался заботливым мужем, отцом и дедом.Выставка «Маршал Победы. 130 лет» прибыла в Ковров из Брянска и останется в городе до 19 мая. Впрочем, если жители проявят интерес, то экспозиция задержится ещё на неделю. Об этом Алексей Говырин уже договорился с Варварой Ерохиной.«Для меня как регионального координатора партийного проекта "Историческая Память", особенно важно, чтобы такие выставки посещали не только взрослые, но школьники, студенты. Очень хочется, чтобы уникальную экспозицию в Коврове посмотрели как можно больше людей. Приходите сами, приводите детей, расскажите знакомым. Такие выставки нужно видеть лично», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.