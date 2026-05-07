Во Владимирской области объявили атака БПЛА. Соответствующие сообщения поступили жителям региона на мобильные телефоны.
В тексте сообщений сказано: «атака БПЛА во Владимирской области 7.05.2026. Работает ПВО».
Жителей призывают соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств.
Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что утром отражена атака БПЛА на один из районов города Владимира.
