Организаторы воссоздали в зале атмосферу первых послевоенных лет.

В Центре культуры и искусства на Соборной состоялся традиционный Бал ветеранов «Красота! Весна! Победа!».Празднование Дня Победы включает не только официальные митинги, но и теплые, душевные встречи.Участниками бала стали активисты ветеранских организаций города, которые и сегодня продолжают большую патриотическую работу.Почетными гостями праздника были временно исполняющий обязанности главы города Сергей Волков, первый заместитель главы Денис Егоров и сопредседатель Общественной палаты города Владимир Федор Лавров.Тридцать владимирских мастеров индустрии красоты подготовили праздничные образы для ветеранов.Праздник завершился ярким концертом городских коллективов и общим чаепитием.