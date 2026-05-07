Проект формирования комфортной городской среды дает жителям возможность выбирать объекты благоустройства.

Активисты высадили новые кедры на Бульваре Художника Иванова в рамках акции «Мы за чистоту».В акции участвовали юные члены «Движения Первых», специалисты МКУ «Зеленый город», министр молодежной политики Елена Янина и депутат Алексей Лызлов.Бульвар в прошлом году обновили по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».В планах на этот сезон — дальнейшее озеленение и установка малых архитектурных форм для повышения комфорта.