Сергей Волков временно исполняет обязанности главы города.

Партия «Единая Россия» выдвинула Сергея Волкова кандидатом на пост мэра. На данный момент он исполняет обязанности главы города.Город более восьми месяцев обходится без постоянного мэра: в августе 2025 года Дмитрия Наумова задержали и впоследствии приговорили к восьми годам колонии за взятку.После его ареста врио стал Владимир Гарев, но в феврале 2026 года он ушел по состоянию здоровья, и пост занял бывший замгубернатора Сергей Волков.Волков родился 17 октября 1975 года в деревне Каплино Белгородской области. Окончил Московский государственный открытый университет в 2007 и 2009 годах по профильным специальностям.Карьера началась в 1994 году на Оскольском комбинате хлебопродуктов. Далее были инженерные и руководящие позиции в коммерции и органах власти Орловской области. Он руководил Орелавтотрансом, был первым замглавы и дважды мэром Мценска, занимал посты в областном совете и руководил областным заказчиком.С 2022 года работал в Доброграде, затем стал заместителем губернатора Владимирской области, а с февраля 2026 года — врио мэра Владимира.Волков награжден знаком Почетный строитель России, он женат и воспитывает двоих детей. От ЛДПР на выборы пойдет Сергей Корнишов.