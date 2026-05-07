Проект организовало управление по связям с общественностью и СМИ администрации.

В Патриаршем саду прошел традиционный межнациональный поэтический фестиваль, приуроченный к 81-й годовщине Победы.Мероприятие стало площадкой для межпоколенческого диалога: в зале собрались семьи, дети и представители национальных общин города.Участники читали трогательные стихи о войне и мире и делились семейными рассказами о дедах и прадедах, сохраняя память о подвиге.Заместитель главы администрации Андрей Михно и депутат Светлана Мангушева поблагодарили гостей за неравнодушие; руководитель клуба Ветеран Элвира Осипова подчеркнула важность таких встреч.