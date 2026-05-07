Город готовится к Дню Победы: к 9 мая во дворах проходят короткие поздравления ветеранов.

Сотрудники УМВД по Владимирской области провели праздничное мероприятие во дворе дома на ул. Соколова‑Соколенка.Кадеты, дети военнослужащих и полицейские организовали концерт и торжественные выступления в честь ветерана Бориса Николаевича Павлова.Для жителей это стало семейным праздником: звучали песни, шли теплые беседы и царило чувство единения.К акции присоединились представители администрации и депутаты, которые вручили памятные подарки и выразили признательность блокадникам и бывшим узникам концлагерей.