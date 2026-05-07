Канал запустило Министерство региональной безопасности области. В нём публикуется важная информация: предупреждения о чрезвычайных ситуациях, о беспилотной и ракетной опасности, неблагоприятных погодных условиях, а также способы минимизировать риски. Главное преимущество этого ресурса — максимальная оперативность, сообщают в правительстве области. Канал доступен во время ограничений в работе мобильного интернета. Подписаться на канал можно по ссылке: https://max.ru/id3328480152_gos