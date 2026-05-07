Сегодня утром, 7 мая, город Владимир пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев.По имеющейся информации, никто из жителей не пострадал, а здания остались целыми. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники оперативных и специальных служб. Они изучают обломки и обеспечивают порядок на территории.Жителей города призывают соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков БПЛА сообщить по номеру 112.