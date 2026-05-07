Частицу пламени привез сербский снайпер Деян Берич (Деки).

6 мая у Могилы неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля стартовала патриотическая акция.Представители Народного фронта, артисты, общественные деятели и военкоры перенесли частицы пламени в специальные лампы.В церемонии принял участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.Огонь будет передан в 71 регион. Во Владимир частицу «Огня памяти» привез сербский доброволец, снайпер Деян Берич с позывным Деки.На мемориале Князь‑Владимирского кладбища прошла торжественная церемония передачи пламени.В ней участвовали ветераны СВО, представители власти, жители региона и волонтеры.