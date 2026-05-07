Мастер Мурамаса делал самурайские мечи как разящее оружие. Мастер Масамунэ - как оружие, которым защищают свою жизнь. Чтобы сравнить их клинки вонзили в дно ручья. По течению плыли опавшие листья. Все листья, что прикасались к мечу Мурамаса, оказывались рассеченными на две части.
Листья обплывали меч Масамунэ, не касаясь его.
Петр Данилович Нортон делал антивирусы, грозные, как разящее отмщение Ангела. Евгений Валентинович Касперский делал антивирусы, твердые, как железобетонный Забор. Чтобы сравнить, их антивирусы поставили на Мiсrоsоft Windоws ХР Рrоfеssiоnаl в локальной сети, по которой постоянно распространялись вирусы. Все вирусы что попадались антивирусу Нортона оказались уничтоженными. А машину с антивирусом Касперского вирусы попростоу обходили стор
