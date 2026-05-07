Массовая легкоатлетическая эстафета состоялась на стадионе «Лыбедь».

На стадионе «Лыбедь» прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, которая задавала ритм городу с самого утра.Соревнование собрало массовый старт и объединило разные поколения владимирцев в одном спортивном празднике.На беговые дорожки вышли дошкольники, школьники, студенты колледжей, любительские клубы и команды ведущих предприятий города.Забеги проходили в напряженной, но дружелюбной обстановке. Участники демонстрировали стремление к победе и уважение к исторической памяти.Зрители поддерживали спортсменов аплодисментами и национальными символами, создавая праздничную атмосферу и боевой настрой для команд.На мероприятии присутствовали министр физической культуры и спорта области Наталья Федорова, заместитель главы администрации города Елена Запруднова и начальник управления по спорту Марат Мангушев.Организаторы отметили высокий уровень подготовки спортсменов и широкое вовлечение молодежи в спортивную и патриотическую жизнь региона.Победители получили награды и памятные грамоты, а все участники — слова благодарности за участие и вклад в сохранение памяти о героях.Администрация поздравила всех участников и болельщиков и пожелала легких стартов и честных побед.