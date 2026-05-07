Администрация подтвердила готовность оказывать команде всестороннюю поддержку и помощь молодым игрокам.

Временно исполняющий обязанности главы города Сергей Волков провел рабочую встречу с игроками команды «Владимирские львицы».Коллектив стал городской гордостью, регулярно показывая сильные результаты на всероссийских турнирах.На встрече выделили три приоритета: развитие инфраструктуры, популяризация команды и поддержка талантливых спортсменок.По инфраструктуре обсудили проект современной баскетбольной площадки и улучшение условий для тренировок.В части популяризации наметили совместные акции и медиаинициативы, чтобы о победах львиц узнал каждый житель.Встреча прошла в дружеской атмосфере. Сергей Волков выразил уверенность в новых победах команды.