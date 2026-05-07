В Гусь-Хрустальном в рамках благоустройства набережной состоялось выездное совещание, в котором приняли участие глава горадминистрации Алексей Соколов и представители двух подрядных организаций из Владимира и Рязани.На проект по преображению городского озера, который стал победителем всероссийского конкурса, выделено 110 миллионов рублей. Подрядчикам предстоит провести большую работу. Кроме того, им придётся исправить ошибки предыдущих строителей, соорудивших опорную стену вдоль улицы Калинина и грубо нарушивших утверждённый план.В ходе благоустройства на набережной должны обновить тротуары и дорожное покрытие. Также здесь установят малые архитектурные формы, построят детские площадки, оборудуют новое освещение и проведут Интернет. Среди изюминок проекта — креативная стеклянная фоторамка и необыкновенный хрустальный мост.«А пока — строители изучают проект, на днях они сделают ограждение объекта. К сожалению, гусевчане не смогут наблюдать этим летом работу светового музыкального фонтана. Но дальнейшее преображение городского озера того стоит», — написал на своей депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.