Жили-были в тайге два геолога. Жили они бедно в избушке.
И вот кончились у них харчи, а вертолет с Большой Земли
все не летит. Делать нечего, взял один ружжо и пошел
дичь промышлять, а второй остался дома по хозяйству.
Только отошел охотник от избушки, как встретил медведя.
Бах-Бабах!... и мимо. А медведь как ломанется за мужиком.
Ну, мужик на лыжи. Бежит, бежит к спасительной избушке.
А медведь за ним: вот-вот догонит и сожрет. Вот она, дверь,
нужно только забежать и закрыть. И тут мужик спотыкается о крыльцо
и падает. Медведь по законам инерции влетает
мимо геолога внутрь. Мужик вскакивает, закрывает наглухо дверь и кричит
в окошко:
- Вася, ты пока с этого шкуру сними, а я пойду еще что-нибудь добуду...!
