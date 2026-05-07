Совместными усилиями сохраняем память о подвиге для будущих поколений.

Специалисты МКУ «Зеленый город» проводят комплекс работ по уходу за мемориалами, приуроченных к 81‑й годовщине Победы.Бригады очищают и реставрируют монументы и памятные знаки во всех районах города.Особое внимание уделяют благоустройству Патриотического сквера и приведению в порядок выставленной там военной техники.Экспонаты очищают, обновляют их внешний вид и проводят технический осмотр.Администрация просит горожан бережно относиться к мемориалам: не портить и не использовать технику не по назначению.