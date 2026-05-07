Совместными усилиями сохраняем память о подвиге для будущих поколений.
Специалисты МКУ «Зеленый город» проводят комплекс работ по уходу за мемориалами, приуроченных к 81‑й годовщине Победы.
Бригады очищают и реставрируют монументы и памятные знаки во всех районах города.
Особое внимание уделяют благоустройству Патриотического сквера и приведению в порядок выставленной там военной техники.
Экспонаты очищают, обновляют их внешний вид и проводят технический осмотр.
Администрация просит горожан бережно относиться к мемориалам: не портить и не использовать технику не по назначению.