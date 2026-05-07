Сегодня, 7 мая, утром отражена атака БПЛА на один из районов города Владимира, сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Жителей просят соблюдать все правила безопасности. При обнаружении элементов БПЛА не приближаться к ним, не трогать и сообщить об инциденте по 112. Напомним, вражеские дроны крайний