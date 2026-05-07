Перед празднованием Дня Победы мошенники активизировали свою деятельность, используя новые уловки для обмана граждан. Жителей Владимирской области призывают быть особенно бдительными, чтобы не стать жертвами злоумышленников. Из пресс-релиза правительства Опасные открытки: в мессенджерах или на почту приходят открытки или якобы официальные поздравления от первых лиц страны или области. Внутри файла скрыт вирус, способный похитить данные