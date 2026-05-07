14 жителей региона получили звание «Мастер Земли Владимирской» за профессионализм и труд.
Вручение почетного звания «Мастер Земли Владимирской» состоялось в регионе: в этом году награды получили 14 человек.
Среди удостоенных — электросварщик из Владимира Александр Аникин.
Главный энергетик Вязниковского района — Михаил Быстров.
Дворник Александровского округа — Юрий Евтишенков.
Мастер леса Меленковского района — Сергей Ершов.
Государственный лесной инспектор из Гусь-Хрустального — Сергей Ивченко.
Электрогазосварщик из Мурома — Алексей Игнатов.
Наладчик станков из Коврова — Михаил Ковтонюк.
Водитель автобуса из Коврова — Дмитрий Лузанов.
Оператор машинного доения из Собинского округа — Мария Михайлова.
Мастер-ремесленник из Юрьев-Польского округа — Григорий Мишин.
Слесарь-сантехник из Селивановского округа — Владимир Сдобин.
Электрогазосварщик из Владимира — Даниил Трифонов.
Слесарь из Камешково — Алексей Хренов.
Тракторист из Ковровского округа — Виктор Чинаев.
Заместитель губернатора Денис Синявский подчеркнул, что заслуги каждого награжденного формируют благополучие области и поблагодарил их за ежедневный труд. Он также напомнил, что за 20 лет звание получили 394 жителей региона — это знак признания лучших в профессии.