Вручение почетного звания «Мастер Земли Владимирской» состоялось в регионе: в этом году награды получили 14 человек.Среди удостоенных — электросварщик из Владимира Александр Аникин.Главный энергетик Вязниковского района — Михаил Быстров.Дворник Александровского округа — Юрий Евтишенков.Мастер леса Меленковского района — Сергей Ершов.Государственный лесной инспектор из Гусь-Хрустального — Сергей Ивченко.Электрогазосварщик из Мурома — Алексей Игнатов.Наладчик станков из Коврова — Михаил Ковтонюк.Водитель автобуса из Коврова — Дмитрий Лузанов.Оператор машинного доения из Собинского округа — Мария Михайлова.Мастер-ремесленник из Юрьев-Польского округа — Григорий Мишин.Слесарь-сантехник из Селивановского округа — Владимир Сдобин.Электрогазосварщик из Владимира — Даниил Трифонов.Слесарь из Камешково — Алексей Хренов.Тракторист из Ковровского округа — Виктор Чинаев.Заместитель губернатора Денис Синявский подчеркнул, что заслуги каждого награжденного формируют благополучие области и поблагодарил их за ежедневный труд. Он также напомнил, что за 20 лет звание получили 394 жителей региона — это знак признания лучших в профессии.