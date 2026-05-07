Губернатор Александр Авдеев поблагодарил всех участников за неравнодушие и труд.

В преддверии 81-й годовщины Победы во всех территориях Владимирской области прошла всероссийская акция «Память в порядке».Десятки объектов воинской славы, мемориалов и захоронений привели в порядок добровольцы и молодежные волонтерские команды.Участники убрали мусор и прошлогоднюю листву, привели в порядок газоны и клумбы, обновили краску на ограждениях и очистили памятные плиты.Совместная работа на памятных местах стала вкладом в сохранение истории и примером общенационального единства.