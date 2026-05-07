Сотни волонтёров во Владимирской области приняли участие во Всероссийском субботнике «Память в порядке». Они привели в порядок воинские мемориалы и захоронения накануне 81-й годовщины

Сотни волонтёров во Владимирской области приняли участие во Всероссийском субботнике «Память в порядке». Они привели в порядок воинские мемориалы и захоронения накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в облправительстве. Акция прошла во всех городах и районах региона, объединив множество неравнодушных жителей. Добровольцы очистили территории братских могил, обелисков и индивидуальных захоронений