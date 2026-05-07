Впіймали чукчі тюлєня, взяли удвох його за хвоста і тягнуть по всій тундрі до себе в чум. Хвіст тюлєня увесь час вислизає з їхніх рук, чукчі увесь час нагинаються сюди-туди, карочє, задовбалися чукчі , ледве дихають .
Аж раптом назустріч чукчам геолог . От він їм і каже :
- Ви, чукчі, полнєйші чукчі. Асталопи. Не можна , шо лі , додуматися тягнути тюлєня не за хвоста, а за ікла ?
І пішов собі.
Чукчі послухалися геолога, взяли тюлєня за ікла і далі тягнуть. Тягнуть-потягнуть, аж раптом один чукча і каже :
- Нє, бл&, етот рускій гєолог, в натурє, бл&, падонок, падло однако. Ми же , как дуракі, обратно к морю вишлі.
