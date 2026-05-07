Злоумышленники разработали три новые схемы обмана, используя тему Дня Победы.

Правоохранительные органы выявили три основные методики обмана, которые злоумышленники активно применяют перед майскими праздниками.Первая схема связана с рассылкой вредоносных открыток в мессенджерах, имитирующих поздравления от официальных лиц. Вложения содержат вирусы, предназначенные для скрытого хищения личных данных и получения доступа к банковским аккаунтам.Вторая тактика включает звонки от лжесотрудников социальных служб, сообщающих о начислении праздничных выплат. Под этим предлогом преступники пытаются выведать реквизиты карт и конфиденциальные коды из входящих сообщений.Также зафиксированы случаи звонков по поводу вручения памятных медалей к 9 Мая. Жертвам предлагают перейти по ссылке для уточнения списков, что ведет на фишинговые сайты, созданные для кражи средств с электронных счетов.Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и информировать пожилых родственников о подобных угрозах.