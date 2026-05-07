Жители Владимирской области продолжают доверять свои сбережения банкам: на начало апреля 2026 года на счетах местных жителей скопилось 454,4 млрд рублей — на 18,6 % больше, чем год назад. При этом в статистику не попали деньги на счетах эскроу для покупки квартир в новостройках.Абсолютное большинство владимирцев предпочитают хранить деньги в рублях: почти 98% всех вкладов открыты именно в национальной валюте. Объем рублевых сбережений к 1 апреля достиг 445,3 млрд рублей, что на 18,7% превышает показатели первого квартала прошлого года. Валютные накопления тоже подросли: за год сумма на таких счетах увеличилась на 15,6%, до 9,1 млрд рублей.Большинство жителей региона выбирают надёжность: 72,5% всех средств размещены на срочных вкладах — то есть на определённый срок под процент. Ещё около 125 млрд рублей владимирцы держат на текущих счетах — например, на картах для повседневных расходов.Не отстают и бизнес‑клиенты: предприятия Владимирской области к апрелю разместили в банках 54,8 млрд рублей — это на 17,6% больше прошлогодних показателей. Индивидуальные предприниматели тоже наращивают сбережения: их депозиты достигли 18,9 млрд рублей, что на 12% выше уровня прошлого года.