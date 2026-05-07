В первом квартале 2026 года жители Владимирской области заметно активнее стали брать ипотеку: объем выданных кредитов вырос в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 5,9 млрд рублей. Всего банки оформили 1645 ипотечных сделок, причем 627 из них — по льготным программам, в основном это семейная ипотека и кредиты для IT‑специалистов.Средняя сумма займа составила 3,6 млн рублей при процентной ставке 11,5 %. Тем, кто воспользовался господдержкой, удалось получить кредит дешевле: ставки по таким программам варьировались от 5,4 % до 8 % годовых.Управляющий владимирским отделением Банка России Татьяна Сидорова посоветовала перед оформлением ипотеки изучить доступные льготы. По ее словам, господдержка доступна семьям с детьми, IT‑специалистам и тем, кто покупает жилье в сельской местности. У каждой программы свои условия — по ставке, первоначальному взносу и максимальной сумме кредита.Еще одна тенденция: владимирцы стали чаще покупать жилье на вторичном рынке. За первые три месяца 2026 года оформили 1201 кредит на готовое жильё и 444 — на строящееся. Для сравнения: в первом квартале 2025‑го было 614 ипотек на вторичку и 488 — на новостройки. Эксперты связывают рост спроса на вторичное жильё с ужесточением условий льготной ипотеки с февраля 2026‑го.При этом заметно сократился средний срок, за который жители региона планируют погасить ипотеку: теперь он составляет 23 года вместо 26 лет годом ранее.Отдельно стоит отметить динамику в сфере индивидуального жилищного строительства: за январь — март банки выдали 152 кредита на приобретение и строительство частных домов на общую сумму 608 млн рублей. По количеству займов показатель снизился на 14 %, но по объему выданных средств вырос в полтора раза. При этом доля ИЖС в общем объеме ипотечных кредитов снизилась с 13 % до 9 %.